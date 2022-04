Rozdíl mezi oběma celky je aktuálně osm bodů, přitom mohl klidně být minimální. Domácí však zvládli kromě začátku zápasu i jeho závěr, a tak se posunuli zase do o něco klidnějších vod letos rozbouřeného krajského přeboru.

Jak už bylo řečeno, začátek měly Tuchlovice výborný a Cabejšek po hezké rychlé kombinaci otevřel skóre. Přišlo i pár dalších šancí na zvýšení, ale místo toho udeřilo na druhé straně. Po parádně sehraném rohu vyrovnal Martínek a dostal domácí do křeče, ze které je vysvobodila až poločasová pauza.

Po ní byl duel otevřený na obě strany, šance si vytvořily oba celky. Možná, že Poděbrady i o něco větší, a zejména pár rohů a autů přežili svěřenci Miroslava Supáčka i s porcí štěstíčka.

Jedenáct minut před koncem udeřilo na druhé straně. Hostující obrana nezvládla obranu standardky, míč propadl k pracantovi Kubů a ten uklidil merunu na místo určení. „Tím jsme získali tři body s cenou zlata,“ ulevil si spokojený trenér Tuchlovic Miroslav Supáček.

Tuchlovice mají aktuálně 32 bodů, to je v tento čas v přeboru jejich jasný rekord. Přesto mají k záchraně pořád ještě hodně velký kus rachoty. Poděbrady jsou se čtyřiadvaceti body deváté.

Polabanu chyběla zkušenost. Dravost a snaha na Klíčany nestačily

„Hořké hodnocení,“ ulevil si po zápase trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Staněk. „První gól jsme dostali po situaci, kterou jsme si na tréninku ukazovali na videu a připravovali jsme se na to. Po standardce jsme vyrovnali. Před tímto gólem šel ještě Novák sám na gólmana, ale nedal, to byla škoda. Během zápasu jsme měli asi pět gólovek, ale nedali jsme, proto je to pro nás hořká porážka,“ litoval Staněk. „Nehráli jsme sice úplně dobře, ale oproti minule to byl kvalitnější výkon. Byli jsme nebezpeční a měli jsme šance. Škoda, že jsme je nedali,“ uvedl poděbradský trenér.

Branky: 5. Cabejšek, 79. Kubů – 29. Martínek. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Kubánek, Hněvsa, Soukup, Knobloch, Bora, Martínek (86. Suchánek), Havránek (68. Brabec), Novák, Herzán.