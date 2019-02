Hokejový výsledek na úvod přípravy. Poříčany padly

Praha – Svůj první přípravný zápas zimního období odehrálo mužstvo z Poříčan (krajský přebor) s týmem Újezd nad Lesy. Po pauze to bylo utkání, které bral i trenér jako lepší trénink. Konečný hokejový výsledek by ale hráči z Poříčan brali spíše obrácený. Poříčanští fotbalisté se v prvních minutách dostali do vedení, nakonec ale prohráli o dvě branky.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Poříčany - Bohemia Poděbrady (2:1) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

Poříčany – Újezd n. L. 4:6 „Začali jsme dobře, kdy jsme se po patnácti minutách dostali do vedení o dva góly. Poté jsme bohužel dostali naprosto totožné góly a hosté do poločasu utkání vyrovnali,“ uvedl k prvnímu přípravnému utkání trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Ve druhé půli jsme trošku prospali začátek a prohrávali po deseti minutách dva čtyři. Pak jsme trochu zpřeházeli posty a soupeře jsme nepustili dvacet minut za půlku. Dokázali jsme vyrovnat na čtyři čtyři. Bohužel jsme neproměnili čtyři vyložené příležitosti. Soupeř dal pět minut před koncem pátý a následně v poslední minutě šestý gól,“ vyprávěl poříčanský kormidelník. „Byl to nás první zápas, takže jsem to bral jako takový lepší trénink. Druhá věc je, že nám chyběli čtyři hráči ze základní sestavy. Proto jsme to nějak lepili ještě před zápasem. Spíš mě mrzelo, že někteří hráči měli větší vůli po vítězství v týdenních trénincích, než v zápase,“ dodal Šmejkal. Branky Poříčan: Koula, Šmejkal, Červený, Nádeníček.

SK Poříčany: Janoczsko (46. Kaše) – Vild, Touš, Šmejkal, Holler (46. Musil) – Koula (46. Stárek), J. Puk, Šmidrkal, Gajdasz – Červený, Nádeníček. (ps)

Autor: Redakce