„S panem trenérem Kokoškou si chodím v neděli občas zahrát malou kopanou. Rejšicím se moc nedaří, asi proto mě oslovil. Fotbal mě vždycky bavil, takže jsem rád, že si zase můžu kopnout,“ vysvětluje dvacetiletý sportovec.

Krinwald se v mládí vedle hokeje fotbalu aktivně věnoval a definitivní rozhodnutí o své další cestě učinil ve třetí třídě. Do té doby hrál fotbal za Mladou Boleslav, pak si ale zvolil pro další pokračování hokej a kopal už jen na nižší úrovni. „Pak už jsem hrál jen na vesnici pro zábavu. Před asi třemi lety jsem tam byl naposledy,“ říká.

Letos v jarní části sezony se však Krinwald na trávník vrátil a to hned na dospělé úrovni. V I. A třídě vyrazil pomoci posledním Rejšicím. V pozici útočníka čekal na první branku tři zápasy, pak se ale utrhl ze řetězu. Proti Jesenici se trefil hned čtyřikrát a pomohl svému týmu k prvnímu vítězství v sezoně!

„Bylo super vstřelit čtyři góly. Dva byly do prázdné brány, jeden po nahrávce a druhý po střele a odraženém míči. Dva padly tak, že jsem se prosadil střelou z velkého vápna,“ popisuje svoje branky mladý sportovec.

„Díky tomu, že jsem pořád hrál aspoň malou kopanou, nebylo tak těžké do toho opět naskočit. Dřív jsem hrál tak nějak všechny posty, převážně jsem ale hrál směrem dopředu. Do brány mě to nelákalo, chtěl jsem taky někde dávat góly,“ vypráví se smíchem.

Pro návrat k fotbalu se Krinwald rozhodl po hokejové sezoně kvůli zabití volného času i udržení fyzické kondice. „Nemám moc co dělat, tak tam chodím zabíjet volný čas. Uvidíme, jak to bude v další sezoně. Lákalo by mě hrát i dál, ale jednou jsem si vybral hokej, takže bych nerad měnil. Uvidíme, jak to půjde skloubit,“ říká a přiznává, že o hokejovém angažmá na příští sezonu ještě nemá jasno.

„Zatím nic nemám. Už jsem se s někým bavil, ale domluvený ještě nejsem,“ vysvětluje Krinwald, kterého coby studenta čeká maturita. Tu by určitě rád zvládl stejně dobře jako svůj poslední fotbalový zápas. Díky němu budou mít Rejšice v příštím kole možnost odlepit se od posledního místa.

„Zatím jsme se s trenérem nebavili o tom, jak je se mnou spokojený. Jen mi gratuloval. Snad to tam bude padat i dál,“ přeje si Krinwald. O spokojenost trenéra Luďka Kokošky se ale obávat nemusí. „Výborný tah, hráč zadarmo,“ pochvaloval si rejšický lodivod po posledním zápase.