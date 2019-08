SADSKÁ

Příprava proběhla podle plánu trenéra Milana Svobody, ale vždy je co zlepšovat. „Přišla nám jedna posila z Loučeně - Tomáš Vlasák. Jinak jsme zůstali ve stejné sestavě, jako minulou sezonu. V této sezóně se chceme pokusit se poprat o postupové příčky do vyšší soutěže. Jestli se nám to povede nebo ne se uvidí,“ uvedl sadský útočník Tomáš Plot.

„Odehráli jsme tři přípravné zápasy. Dva se nám povedlo vyhrát, s Byšicemi a v Milovicích. Poslední utkání v přípravě jsme prohráli. Doufáme, že se nám povede zvládnout první zápas doma na posvícení, abychom nastartovali sezonu podle plánu,“ říká za celý tým Plot.

MĚSTEC KRÁLOVÉ

„Po skončení první sezony v I.B třidě a splnění cíle, kterým byla záchrana soutěže, jsem se z trenérské pozice přesunul na pozici manažera. Trenérem se v létě stal Olda Budka, který byl v našem hledáčku už loni,“ přiznal Roman Šádek. I v hráčském kádru nastal pohyb. „Skončil Kuba Hartman, který se vrátil do Chlumce. Podařilo se nám však udržet Igora Ročína a přivedli jsme brankáře Honzu Sobotu ze Seletic. Dále pak Radka Šustu z Chlumce, Mílu Havelku z Kopidlna, Míru Štěrbu ze Slovče a Vlastu Čiháka z RMSK,“ říká Šádek.

Letní příprava proběhla podle představ. „Na přání nového trenéra jsme sehráli několik přáteláků s mužstvy z okresního přeboru, kdy jsme třikrát vyhráli a dvakrát remizovali. Šanci dostávali i kluci z dorostu. Cílem je hrát pohledný fotbal v klidném středu tabulky. Vzhledem ke generační obměně a výměně sedmi týmů v naší skupině je však obtížné tipovat možnosti našeho omlazeného mužstva,“ vyjádřil se Šádek.

OSTRÁ B

Do týmu Ostré přišlo z dorostu osm hráčů. „V přípravě jsme odehráli zápasy s Milovicemi 4:1 a s Loučení 1:3. Tréninky v čase dovolených se i u nás podepsaly na špatné docházce. Jsme hodně mladý tým a bez zkušených hráčů to nepůjde. Tak doufám, že i oni budou chodit za rezervu,“ popsal situace vedoucí rezervy Ostré Pavel Jásek.

KNĚŽICE

Kněžice zažily historický postup do I.B třídy. I když až ze čtvrtého místa. „Nikdy se v Kněžicích nehrála I.B třída. A když byla ta možnost postoupit, tak jsme ji přijali. Kádr jsme doplnili na určitých postech, kde jsme potřebovali a v sezoně uvidíme, na jaké umístění dosáhneme. Cíle jsou hrát klidný střed,“ shrnul hráč Tomáš Živnůstka, který se vrátil domů z Bohemie Poděbrady.

SLOVAN PODĚBRADY

„Přípravu našeho týmu bych hodnotil celkem kladně,“ vyprávěl trenér Slovanu Poděbrady Michal Lovětínský. „Odehráli jsme tři kvalitní přípravná utkání a zvládli mnoho tréninkových jednotek. To za účasti většiny hráčů A týmu. Kádr z minulé sezóny zůstává pohromadě a podařilo se nám získat výraznou posilu do útočné řady, Lukáše Jiraně. Cílem našeho týmu bude odehrát soutěž bez sestupových starostí,“ dodal Lovětínský.

SEMICE

„Zpátky k nám do týmu přišel Kamlach, který už u nás působil. Jinak po dohodě s Nymburkem odešel Hobík. To jsou více méně všechny změny v Semicích,“ řekl semický vedoucí Miroslav Čepelka. „Sehráli jsme pár přípravných zápasů. Bohužel některé odpadly. Měli jsme hrát například i se Lhotou, která hraje krajský přebor. Utkání ale bylo z jejich strany zrušeno. Nejlépe povedené utkání bylo s Radotínem, kde jsme hráli opravdu dobře a vyhráli jsme 5:3,“ pochvaloval si Čepelka.

„Chceme zastavit ten výsledkový propad, který jsme měli minulou sezonu. A určitě chceme hrát důstojnější fotbal,“ dodal Čepelka.

PÁTEK

Zřejmě klidný střed tabulky bude stačit také fotbalistům Pátku, kteří skončili v předminulé sezoně na pátém místě, v té poslední na osmém. Sezonu načnou domácím soubojem s okresním rivalem, celkem rezervy Ostré. Do Pátku zamířil z poděbradské Bohemie na volný přestup Petr Stibor.

MILOVICE

Milovice mají ustálený kádr a budou i v této sezoně spoléhat na osvědčené hráče. Hubáček odešel do Třebestovic a domů se z Pátku vrátil Baran.

Markéta Stiborová