Pečky – Městec Králové 2:2

„Jeli jsme k soupeři s neúplnou, spíše slepenou sestavou, chtěli jsme hrát od půlky a šetři síly na brejky. Jeden takový se nám povedl a Velenský nás poslal do vedení. To byla z naší strany za první půli všechno. Pečky brzy z jasné penalty srovnaly, to byla škoda. Už jsme se do hry moc nedostali a musím uznat, že domácí byli po celý zápas lepší a měli častěji míč v držení. Druhá půle byla rozkouskovaná, nedalo se na to koukat, úroveň byla špatná. Pečky pak vstřelily nádherný gól, to byla opravdu paráda. A my jsme to nějak v závěru doplácali do brány na vyrovnání. Úroveň byla fakt hrozná, ale uválčili jsme alespoň bod,“ konstatoval po zápase královéměstecký trenér Zbyněk Eliáš.

Branky: 32. Müller (z PK), 61. Sova – 30. Velenský, 90+4. Míča. Poločas: 1:1.