M. Králové – Suchdol 2:1

„Jestliže jsem byl po minulém utkání spokojený s výkonem, teď to bohužel říct nemůžu. I když zůstaly tři body doma. Nezačali jsme přitom zle a prvních dvacet minut nepustili hosty za půlku. Měli jsme tři velmi dobré příležitosti, ale jejich zakončení nebylo důrazné. Tlak vyvrcholil penaltou po faulu na Havelku, ale hostující brankář ji bravurně zneškodnil. To hosty povzbudilo a z ojedinělé akce se nádherně trefili,“ řekl manažer Městce Roman Šádek. „Druhý poločas byl z naší strany neurovnaný. Vyklidili jsme střed hřiště a hosté využívali našich chyb. Mohli se dostat do vedení, ale naštěstí trefovali jen brankovou konstrukci nebo přestřelili z malého vápna. Když už to vypadalo na penaltový rozstřel, odcentroval zprava Honza Šorm a obránce hostů nešťastně nadzvedl centr za záda vlastního gólmana. Jsou to šťastné tři body, ale počítají se,“ shrnul Šádek.

Branky: 41. Synek, 87. J. Šorm – 23. Oberreiter. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Boček. Diváci: 170. Poločas: 1:1.

M. Králové: Šoufek – Poděbradský, Hartig, Synek, Štěrba (77. Janouch), Tošovský (32. J. Šorm) (87.Rygl), Tyl, V. Šorm, Havelka, Velenský, Ročín (67. Krejčí).

Markéta Stiborová