Tak takhle si asi start do jarních odvet v Čelákovicích nepředstavovali. V prvním kole Union prohrál a teď urval jen bod s beznadějně posledním týmem. Výsledek utkání se zrodil už v prvním poločase, kdy se nejprve trefil rejšický Havlát, za sedm minut se povedlo Halounovi vyrovnat. Další branku už duel nepřinesl.

„Již ve druhé minutě se protáhl po levé straně Pánek a jeho střelu vykopával obránce. Domácí o sobě dali vědět o chviličku později, kdy po rohovém kopu pálil asi z dvanácti metrů Chládek naštěstí nad branku. Poté utekl obraně domácích Haloun, brankaře nepřekonal. Nezadařilo se ani Pánkovi, který přehodil vybíhajícího brankaře ale i branku. Následně po faulu Arazima zahrávali domácí standardní situaci a po odrazu od tyče dorážel do branky Havlát. Radost netrvala dlouho a po centru Filipa vyrovnal Haloun,“ popisoval důležité momenty první půle čelákovický sekretář Milan Šikl. „Na začátku druhé půle poslal Dalekorej do šance Rulíška a ten zakončoval vedle branky, Haloun vystihl rozehrávku soupeře a sám proti brankaři jej nepřekonal. Dobré možnosti skórovat měli ještě Vacek, Bílek, Pánek a největší v samém závěru Filip,“ vyjmenoval tutovky Šikl. „Nakonec se soupeři rozešli smírně v zápase, kde jsme měli blíže ke třem bodům my. Byli jsme techničtější, problém byla koncovka. Domácí herní nedostatky nahrazovali bojovností a důrazem,“ podotkl sekretář Unionu.

Branky: 29. Havlát – 36. Haloun. Poločas: 1:1.

Union Čelákovice: Janda – Kredba, Mašek, Vacek, Filip, Kolovecký, Dalekorej, Haloun, Pánek, Rulíšek (72. Bílek), Arazim.