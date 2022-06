„Bylo to důležité utkání. Ale to je pro nás každý zápas,“ uvedl po utkání trenér poděbradské Bohemie Tomáš Staněk. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu a za dvacet minut jsme si vypracovali tři jasné gólovky, ale vytěžili jsme z toho pouze jeden gól. Navíc byl vlastní,“ vyprávěl Staněk. „Pak se hra vyrovnala, soupeř dobře kombinoval a byl více na míči. Jenže jsme ho nepouštěli do šancí. My jsme měli několik jednoduchých ztrát. Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil, soupeř měl stále více ze hry. Pak dal nádherný gól Herzán a dvakrát nás skvěle podržel Václavík. My jsme byli nebezpečnější, měli jsme i další šance. Jsme rádi, že to takhle dopadlo, ale pořád tam byl náš strašák, zahodili jsme hodně šancí,“ řekl poděbradský trenér.

FOTO: Větší radost z remízy měli po okresním derby hosté ze Sokolče

Branky: 10. vlastní Hrubý, 55. Herzán, 89. Martínek – 90+4. Černý. Poločas: 1:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek, Orestis (64. Brabec), Hněvsa, Novák (88. Soukup), Herzán (81. Suchánek), Bora.