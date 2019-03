„Pokud se podíváme na naše postavení v tabulce krajské I.A třídy, tak to umístění pro nás není moc lichotivé. Proto bych řekl, že hlavním cílem je se v soutěži zachránit. To je pro nás samozřejmě důležité,“ řekl jasně vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Co se týká změn ve fotbalovém týmu v Semicích, těsně před začátkem jarní části sezony nebylo úplně jasné. Jestli někdo odešel nebo jestli někdo přišel. Nebo kdo posílí semický mančaft? „Od nás zatím přestoupil Dzurko, a to do Litole. Jinak co se týká dalších změn v týmu, ty u nás proběhnou asi až těsně před prvním utkáním. Zatím bych ale nechtěl říkat konkrétní jména. Prozradím jen to, že dva hráči by měli přijít a jeden odejít,“ uvedl Čepelka.

A co příprava? „Příprava u nás probíhala v domácích podmínkách. Nebyli jsme nikde na soustředění nebo podobně. Trénovat jsme začali v druhé půlce ledna. Co se týká účasti na trénincích, ta by měla být podle mých představ vyšší,“ zamyslel se vedoucí mužstva.

Tým odehrál v zimní přestávce také několik přípravných střetnutí. „Odehráli jsme nějaké zápasy, kdy sestavy byly dost kombinované, nebyli jsme kompletní. Tak uvidíme, jak se v sezoně porveme,“ doufá v lepší výsledky Čepelka.

Z regionálních celků hrají Semice jako jediné doma. V neděli od 14.30 hodin hostí na svém stadionu mužstvo čáslavské rezervy. Takže nic snadného. Union Čelákovice začne v neděli v Úvalech, lyský Slovan, který je po podzimní části sezony lídrem skupiny, o den dříve v Divišově.

AFK Sokol Semice

Pořadí: 12. místo

Body: 19

Skóre: 20:35

Branky: Cáska a Rychtařík 4

První zápas: doma Čáslav B

(sti)