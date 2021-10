Záryby – Sokoleč 1:4

„Já osobně jsem na hřiště Záryb zajížděl poprvé. Musím uznat, že je to velmi zvláštní fotbalové prostředí. Velmi malé a hlavně úzké hřiště. Tato fakta velmi ovlivnila vývoj utkání,“ uvedl po vítězném zápase trenér sokolečského týmu Jan Hlavatý. „Byla to spíš bitva než fotbalové utkání. Spousty osobních soubojů a minimum času na jakoukoli rozehrávku nám neumožnilo se vůbec dostat do hry. Pomohly nám tentokrát standardní situace,“ zdůraznil Hlavatý. V prvním poločase se po rohu Snopa prosadil hlavou důrazný Skokan a po změně stran velmi dobře hrající Petr Šťastný. Soupeř poté snižoval krásnou střelou z dálky na jedna dva, takřka obratem jsme opět zvýšili vedení na jedna tři. V devadesáté minutě uklízel Mára Ramšák do prázdné branky po akci Provazníka s Trumpusem. Děkuji svým hráčům za odbojované utkání,“ řekl po zápase kouč vítězů.

Branky: 59. Martinec – 31. Skokan, 56. Šťastný, 61. Trumpus, 90+4. Ramšák. Poločas: 0:1.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop (87. P. Němec), Šťastný, Fink, R. Hruška (72. Provazník), Skokan, L. Hruška, Javorek (81. Nágl), Ramšák, T. Svoboda (89. Dymeš), Trumpus.