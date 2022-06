„Standardně jsme měli dobrý vstup do utkání a brzy jsme šli do vedení. Soupeř dokázal vyrovnat ze standardní situace a tak skončil i poločas. Ve druhém poločase jsme si řekli, jak na soupeře hrát, abychom zastavili jeho rychlý přechod do útoku. Měli jsme dobrých pětadvacet minut a vytěžili jsme z toho dva góly. Vypadalo to, že to v klidu dohrajeme, trefili jsme ještě tyč a měli jsme kopat penaltu. Pak přišla taková zvláštní pětiminutovka, naše nekoncentrace a po otočeném autu jsme dostali po standardce gól a záhy druhý. Padla na nás deka, ale jsem rád, že jsme dál bojovali a chtěli jsme více než soupeř. V první minutě nastavení jsme rozhodli,“ těšilo poděbradského trenéra Tomáše Staňka. „Vzhledem k vývoji utkání jsme za tři body rádi. Ve druhém poločase to bylo zbytečné drama,“ přidal Staněk.

Hattrickem vystřílel Bohemii vítězství útočník Roman Herzán. „Je u nás od třetího kola. Jeho deset branek není špatná bilance, dodal poděbradský kouč.

Branky: 7., 59. a 90+1. Herzán, 63. Novák – 21. Vaníček, 81. Vais, 83. Vokáč. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Uher, Knobloch, Kubánek, Hněvsa, Novák, Herzán, Bora, Martínek, Orestis (68. Schulz).