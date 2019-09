Liblice – Semice 2:1

V první půli byly Semice jasně lepší. „Zápas v Liblici jsme měli vyhrát. Celý první poločas se odehrál před bránou domácích. Bohužel jsme si ale nedokázali vytvořit šanci, ze které bychom dali gól. Byl to tlak, ale bez šancí. Oni pak dvakrát za poločas udělali dva brejky a dali z toho gól. My jsme do poločasu vyrovnali, ale byl to bohužel ofsajd. Takže nám branku neuznali,“ řekl zklamaně vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Ve druhém poločase se domácí trochu zvedli. Hra byla vyrovnaná a Liblice přidala druhý gól. „My jsme pak z penalty snížili na 2:1. Od té doby jsme se tlačili k vyrovnání, ale bylo to zase bez větší šance. Herně to šlo, byli jsme lepší, ale nic jsme z toho nevytěžili. Bod jsme si ale minimálně odvézt měli,“ doplnil Čepelka.

Branky: 37. a 63. Hrstka – 75. Koštíř (z PK). ŽK: 3:2. Rozhodčí: Pudil. Diváci: 100. Poločas: 1:0.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Bříza, Brynych, Novák, Koštíř, Kamlach, Cáska, Hylmar (56. Švarc), Šimek, Vavřík (66. Blažek), Jareš.

Markéta Stiborová