/VIDEO, FOTOGALERIE/ Divoká přestřelka a divočina mezi fanoušky. To byla dohrávka I.A třídy mezi Unionem Čelákovice a Dolním Bousovem. Domácí vedli po třiceti minutách díky hattricku Kadeřábka, hosté do půle srovnali a po změně stran přidali dva góly. Hodně vzrušení bylo i mezi diváky, došlo i na bitku.

Dohrávku Čelákovic a Dolního Bousova v závěru přerušila potyčka příznivců obou klubů na tribuně. | Video: Luboš Kurzweil

Čelákovice – Dolnobousovský SK 3:5

Incident mezi fanoušky obou táborů se stal ve druhém poločase, kdy se strhla menší bitka. „Moc toho říct nemůžu, byli jsme na druhé straně. Něco se tam ale dělo. Údajně se náš fanoušek popral s někým od nich,“ řekl krátce sekretář čelákovického klubu Milan Šikl.

O něco konkrétnější byl trenér Unionu Radek Skuhravý. „Fanoušci se mezi sebou poprali. Nikdo ale nevíme, jak to vzniklo. Takže je možné, že hostující fanoušci provokovali ty naše a nebo se náš frustrovaný fanoušek šel jen poprat. To fakt nevím,“ řekl Skuhravý, který šel rozmíšku uklidnit. „Šel jsem tam já a můj syn jako kapitán. Celkem rychle se to uklidnilo, přišel i hostující trenér a pak už se nic nedělo. Zápas se pak v klidu dohrál,“ dodal Skuhravý.

Rozhodčí utkání pak ve své zprávě upřesnil, že pěstní souboje, kopance a strkanice měly za následek nakonec jen zhruba pětiminutové přerušení zápasu. Ke zranění některého z účastníků potyčky podle jeho slov nedošlo. Z toho důvodu nebyla na místo volána ani policie ČR. Pořadatelská služba podle jeho názoru udělala pro zajištění pořádku a klidu v hledišti maximum.

Zpráva rozhodčího v utkání Union Čelákovice - Dolnobousovský SKZdroj: FAČR

V zápase vedli domácí po půlhodině hry tři nula a vypadalo to na jasný zápas. Kadeřábkovy tři trefy však nebyly domácím nakonec nic platné a jejich krize se prohlubuje. Hosté do půle srovnali a pak dali dvě branky ve druhém dějství. „Nevím, co se stalo. Je to v hlavách hráčů. My navíc hrajeme s pěti dorostenci v sestavě,“ podotkl Milan Šikl. „Děláme zbytečné a laciné chyby. S tímhle nemůžeme myslet na záchranu,“ dodal Šikl.

Dolnobousovský Zdeněk Bělík svou druhou brankou v utkání dokonal velký obrat hostů:

Zdroj: Luboš Kurzweil

Branky: 8., 27. a 30. Kadeřábek – 33. Keszeg, 45. Honc, 45+2. a 78. Bělík, 90+4. Šolc. Poločas: 3:3.

Čelákovice: Janda – P. Fantík, Vacek, Filip, Haloun (79. Čejka), Skuhravý, Skalický, Kadeřábek, Koch (56. J. Fantík), Arazim, Hromas (46. Kovalov).