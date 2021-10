Čelákovice – Pěčice 6:5

V poločase vedli domácí čtyřbrankovým rozdílem a bylo skoro hotovo. Po změně stran přidal pátý zásah Pánek, pro něhož to byla druhá trefa z utkání. Pak se ale také rozjeli hosté, najednou vycítili šanci. Snížili na rozdíl jediného gólu, ten pátý už dali dokonce v deseti, když dostal červenou kartu Valenta. Naštěstí pro domácí už neměly Pečice čas na další branku.

„První půle byla z naší strany parádní. Králi jsme pěkný fotbal, dobře kombinovali a předvedli pěkné akce i góly. Fungovala spolupráce Dalekorej - Kovalov – Pánek. Těsně před pauzou jsme dostali po chybičce gól a říkal jsem že se budeme ještě klepat. Druhou půli se to otočili a bylo to úplně o něčem jiném,“ vyprávěl sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „V prvním poločase hosté nestíhali, pak se to obrátilo a nevím proč. To mi asi nikdo nevysvětlí. Dělali jsme chyby v defenzivě, hosté přidali góly. V nastavení jsme se hodně klepali. Pěčice daly na šest pět a ještě měly jeden závar. Byla to divočina,“ kroutil nevěřícně hlavou Milan Šikl

Branky: 6. a 24. Dalekorej, 8. a 50. Pánek, 26. Kovalov, 39. Bílek – 45. a 59. Bartoň, 54. Hubač, 66. Makovec, 90+2. Kohout. ČK: 80. Valenta (Pěčice). Poločas: 5:1.

Union Čelákovice: Janda – Havlát, Bílek (78. Červený), Mašek, Vacek, Kolovecký, Kovalov, Dalekorej (89. Pitrůn), Štrobl (60. Konečný), Pánek, Arazim.