„Z mého pohledu to bylo herně vyrovnané utkání. Totální rozdíl byl ale v kvalitě a efektivitě v zakončení,“ uvedl po nešťastném utkání trenér Nymburka Lukáš Vlk. „Měli jsme špatný vstup do zápasu, když jsme dostali hned v první minutě gól. Navíc za kategorie hlupák. Vrátili jsme se do zápasu, měli jsme i několik příležitostí, ale nedokázali jsme je dobře zakončit. Poté jsme byli herně o něco lepší, ale oni mají Podaného a Jablonského a dá se říct, že ti nás ve druhém poločase porazili. Dvacet minut ve druhém poločase jsme měli dobrých, měli jsme hru ve své režii, ale neumíme dát gól. Soupeř měl s takovými hráči kvalitu v efektivitě,“ vyprávěl Lukáš Vlk.

Branky: 1., 75. a 76. Jablonský, 23., 48. a 84. z PK Lukič. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, M. Novotný, Herčík (73. Krumpholc), Drobný, Mejzr (46. Ruszó), Jarschel (78. Svoboda), R. Novotný, Hobík, Nepovím, Krušinský (65. Hrdlička).