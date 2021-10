Liblice – Sadská 1:1

„Nestihli jsme se ani rozkoukat a po sérii chyb jsme soupeři darovali vedoucí gól. Naštěstí to kluky nepoznamenalo, měli jsme trošku více ze hry a v šestnácté minutě přišlo vyrovnání, když po rohovém kopu hlavičkoval Doležal a Pačes míč tečoval do brány. Jinak první poločas žádné šance nepřinesl, oba týmy měly jen náznaky po standardkách, ale žádný hráč nedokázal trefit bránu,“ podotkl předseda liblického klubu Jiří Pospíchal. „Druhý poločas už byla holá kopaná, která nebyla moc ke koukání. Na soupeři bylo vidět, že mu stačí remíza a my nedokázali předvést dostatečnou kvalitu, abychom rozhodli utkání v náš prospěch. Za celou druhou půli byla vlastně jediná vážnější šance, když šel Hrstka sám na bránu, ale bohužel zakončení mu nesedlo,“ litoval Pospíchal.

„K utkání s Liblicí bych uvedl asi jenom to, že hřiště bylo hrozné na kombinaci to nebylo, ani vítr tomu moc nepřispěl. Padly dvě branky celkem podobné po několika tečích v prvním poločase, byl to soubojový zápas a trošku volejbalový. Diváky muselo bolet za krkem,“ smál se střelec jediné hostující branky Tomáš Plot. „Druhý poločas se nám trochu kombinace dařila, ale ovoce to nepřineslo. Tak alespoň ten bojovný výkon nám přinesl bod,“ dodal sadský kanonýr.

Branky: 16. Pačes – 7. Plot. Poločas: 1:1.