Slovan Poděbrady – Kosmonosy B 0:2

„Do utkání jsme dobře vstoupili a výsledkem byly šance, které jsme bohužel nedohráli. Můžeme si pomoci standardkou a ani tak tam nic nedotlačíme. Kosmonosy se postupně osmělily a hrozily po našich chybách a rychlých brejcích. Jeden takový hasil Štěpánek a byla z toho penalta, kterou Fejfar chytil a tím první poločas skončil,“ popsal první poločas utkání manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Do druhého poločasu nás soupeř přeběhal a nám došlo. Položil nás první gól. Hru jsme otevřeli a chvíli nato Rozumný nastřelil břevno. Mohlo to být 1:1, ale soupeř byl pohyblivější a nám to nesedlo. Na konci měl šanci na snížení Šlehofer, ale těsně minul. Bohužel nás soupeř přeběhal a zaslouženě mu patří tři body,“ pokračoval Sekera. „Užijeme si to na zápisném, ale porážka nám oslavu kazí,“ dodal manažer Slovanu.

Branky: 61. a 69. Boxan. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Fejfar – Klíma, Koutský, Havrda, Kotek (83. Tomek), Štěpánek (48. Ber), Zeman, Šlehofer, Saulich, Říha, Jech (59. Rozumný).