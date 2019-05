Poříčany – V okresním derby nejvyšší krajské soutěže padly dvě branky. Každý ze soupeřů dal jednu. Fotbalisté Poříčan, lídr soutěže, tak hráli po devadesáti minutách s mužstvem Vykáně nerozhodně 1:1, pak si domácí v penaltovém rozstřelu sebrali druhý bonusový bod, kdy rozhodla šestá série.

„Začali jsme špatně, soupeř byl lepší a do dvacáté minuty nás přehrával. My jsme pořádně nevěděli, co hrát. Dávali jsme dlouhé balony za obranu, ale nic z toho. Jediný Janda z ofenzivních hráčů něco udělal, zbytek byl hodně špatný. I tak jsme se dostali do vedení, když se prosadil právě Janda. V poločase jsme si to pořádně vyříkali, přesto jsme brzy inkasovali. Posledních třicet minut jsme měli převahu, měli jsme tři šance, ale to je málo. Nedokázali jsme dát vítězný gól,“ lamentoval po derby poříčanský kormidelník Zdeněk Šmejkal, který si zahrál posledních dvacet minut. „Je vidět, že když nám vypadne jeden hráč, už je to problém. Ještě že se nám vyhýbají zranění. Tato soutěž se nedá hrát v jedenácti lidech,“ uvedl kouč poříčanského celku.