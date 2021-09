Rožďalovice – Semice 2:3

„Tento výkon byl náš nejlepší v sezoně. A bylo to jen způsobeno tím, že jsme si šli zahrát fotbal a nebyl tam strach z toho, že by někdo mohl udělat chybu,“ pustil se do pozápasového hodnocení hrající trenér Rožďalovic Jakub Valeš. „S prvním týmem tabulky jsme odehráli vyrovnaný zápas. Myslím si, že jsme byli i o kousek lepší, akorát jsme ztroskotali na neproměňování šancí. Měli jsme asi pět vyložených brankových příležitostí, které jsme neproměnili, proto nemůžeme pomýšlet na tři body. Ale doufám, že si kluci konečně dokázali, že hrát se dá z každým a nemá cenu se podceňovat. Za výkon si můj tým zaslouží pochvalu a doufám, že přistoupíme takhle i k dalším zápasům,“ přeje si autor dvou rožďalovických branek.

„Zápas nám moc nevyšel. Sice nám patřil úvod, zhruba dvacet minut, ale pak se domácí dostali asi podruhé k naší bráně a hned udeřili z trestného kopu hlavou na jedna nula. Brzy přidali druhý gól a pro nás to nevypadalo dobře. Naštěstí se nám podařilo ke konci poločasu vstřelit dvě branky. O výhře jsme rozhodli ve druhé půli. Ale zápas s takovým soupeřem musíme zvládat úplně jinak. Náš výkon nebyl vůbec optimální, takže spokojenost je akorát se třemi body,“ vyprávěl po derby semický vedoucí mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 21. a 28. Valeš – 34. a 65. Koštíř, 45. Rychtařík. Poločas: 2:2.