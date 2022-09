„Musím uznat, že v prvním poločase byl soupeř lepší. Byl více na balonu, lepší v soubojích i pohybu. Do kabin jsme šli za stavu nula dva, což pro nás bylo nepříjemné. Udělali jsme však dvě změny, kdy šla na hřiště naše nová posila Peterka a na kraj zálohy přišel Snop a i díky tomu jsme předvedli asi historický obrat. Za devět minut jsme dali čtyři branky a najednou jsme o dva góly vedli,“ těšilo sokolečského trenéra Jana Hlavatého. „Pak se hra uklidnila a my jsme svojí nekoncentrovaností dovolili soupeři snížit. Ale závěr jsme si pohlídali. Nakonec jsme mohli přidat i pátý gól a výhru pojistit,“ vyprávěl po utkání Hlavatý. „Musím všechny hráče pochválit za druhý poločas, byli odhodlaní, nechtěli připustit ostudu před našimi diváky. Fanouškům zase patří dík za to, že nás hnali i v době, kdy jsme prohrávali,“ dodal kouč vítězů.

I kdybychom hráli dva dny, tak ten gól asi nepadne, smutnil Šmejkal

Branky: 48. Skokan, 54. Snop (z PK), 56. Kozel, 57. Hlaváč, 28. a 62. Jaroš, 44. Cabejšek. ČK: 75. Jaroš (Tuchlovice). Poločas: 0:2.

Sokoleč: Gabriel – L. Hruška, Hlaváč, R. Hruška (77. Fink), Skokan, Kozel, L. Svoboda (46. Snop), Javorek, Honc (46. Peterka), T. Svoboda, Trumpus.