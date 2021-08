Záryby – Slovan Poděbrady 3:1

„Domácí bojovali, jezdili po zadku, používali skluzy, prostě ukázali obrovské nasazení. A to nám chybělo,“ přiznal trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. „Nějaké menší šance jsme měli také, ale pořádně jsme nevystřelili mezi tři tyče. Měli jsme herní převahu, ale doupeř spoléhal na brejky. Pětkrát vystřelili na bránu a dali z toho tři góly. My jsme byli fotbalovější, oni zase důraznější. A na to jsme nebyli připraveni. Po euforii z minulého týdne jsme se zase vrátili na zem,“ vyprávěl kouč Pala.

V dresu poděbradského mužstva se opět po dlouhé době představil útočník Lukáš Jiráň, který ohlásil konec kariéry. „Lukáše jsem ukecal. Chyběli nám Hadvičák, Borovička a Lukáš Magera. Takže Jiráň byl potřeba. Pro nás je důležitý a pokud ho nemáme, musíme hrát jinak než s ním,“ řekl kormidelník Slovanu.

Branky: 45. Šulc, 63. a 76. Mareček – 65. Ber. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Holý – Sekera, Štěpánek, Znamínko (46. Šulc), Havrda, Švára (90+1. Pelikán), Bernard, Hran Ca, Mišák, Ber, Jiráň (84. Nevečeřal).