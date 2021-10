Polaban Nymburk – Hřebeč 2:3

Obrovská snaha, velké úsilí, pracovitost. To všechno zdobilo nymburské fotbalisty. Ale nakonec jim to nebylo nic platné. Zase odešli poraženi a v tabulce zůstali se čtyřmi body předposlední.

Pro Polaban začalo utkání slibně, skóre otevřel Kotek. Jenže v nastavení první půle se výstavně trefil Novák. Jeho rána halfvolejem zapadla přesně do šibenice. Hřebeč pak rozhodla během čtyř minut kdy dala dvě branky. Naději vykřesal čtvrt hodiny před koncem Mejzr, to už hrál Polaban bez vyloučeného Kotka. A toho následoval ještě Mejzr. Nymburk mohl vyrovnat i v devíti, smůla se mu ale lepí na paty ve velkém.

„Bylo to trochu vyhecované, měli jsme nějaké zbytečné reakce, což nebylo optimální. Ale byly v tom emoce. Červené karty jsou sice špatně, ale bylo vidět, že se chceme o výsledek porvat a měli jsme v zápase emoce,“ řekl po zápase trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Jinak je to stále stejná písnička. My neproměníme už zhola nic. Soupeř využil své výškové převahy, dva góly nám dal po rohových kopech. My jsme nastřelili tyč v prvním poločase, pak v nastavení a v nastavení nám ještě rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali,“ nevěřil svým očím Vlk.

Všechno se postavilo proti Polabanu. „Měli jsme tři velké tutovky a to i v devíti. To musím před hráči smeknout. Byli jsme semknutí a šli za lepším výsledkem. Minulý zápas byl špatný, jinak jsme soupeřům vyrovnaným protivníkem. Prostě neproměňujeme šance,“ dodal Lukáš Vlk.

Branky: 25. Kotek, 75. Mejzr – 45+2. Novák, 61. Dolejš, 65. Pařízek. ČK: 68. Kotek, 88. Mejzr (oba Polaban). Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Mejzr, Ouředník, Krumpholc, Herčík (71. Čuřík), Hobík (84. Vaníček), Novotný, Bartoš (71. Jarschel), Nepovím, Bubla, Kotek.