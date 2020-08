Sokoleč – Průhonice 2:2, na penalty 3:4

Na začátku druhého poločasu měl hlavní slovu domácí Javorek a během pěti minut dal dva góly. Jenže hosté to nezabalili, z penalty snížili a pouhé tři minuty před koncem připravili Sokoleč o všechny body. Pak si vzali druhý za penaltový rozstřel.

„První domácí utkání jsme v závěru utkání hrubě nezvládli. Po fatální chybě při rozehrávce soupeř snížil z penalty a od té chvíle byla naše hra v křeči a bylo jen otázkou času, kdy přijde trest,“ řekl k utkání sokolečský trenér Robert Jirák. „Až do té doby náš výkon nebyl špatný, lehce jsme se dostávali do křídel a ve druhé půli to vyjádřili i brankami agilního Javorka,“ řekl Jirák.

Branky: 48. a 53. Javorek – 65. Hochman (z PK), 86. Dratva. Rozhodčí: Šnýdr. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Trumpus, Šťastný, Fink, Hlavatý – Hruška, Kozel, Skokan, Svoboda, Javorek, Ramšák (73. Kučera).