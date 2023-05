Souboj dvou týmů ohrožených pádem do nižší soutěže zvládli lépe fotbalisté Unionu Čelákovice, kteří v dalším kole krajské I.A třídy zvítězili na trávníku posledních Býchor. Hosté vedli ve 14. minutě už o dva branky, o vedení ale po dvou penaltách přišli. Vysvobození pro Union přišlo chvíli před koncem z kopačky Kovalova.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Býchory – Čelákovice 2:3

„Utkání dvou celků vážně ohrožených sestupem přineslo jen průměrný fotbal s řadou nepřesností na obou stranách. My jsme zaskočili domácí celek hned v úvodních minutách, kdy nás branky ze třetí a čtrnácté minuty poslaly do dvoubrankového vedení. O góly se postarali Kadeřábek a Skuhravý. Poté jsme polevili a hra se vyrovnala. Přesto se podařilo domácím snížit ze značky pokutového kopu za podražení soupeře brankařem Schlosserem. Poločas skončil 1:2. Druhou část otevřela vyložená šance Kovalova. Domácí se snažili o vyrovnání a to se jim podařilo v 77. minutě opět z penalty za Arazimovo stržení soupeře. S přibývajícím časem domácím ubývalo sil a my jsme hrozili rychlými průniky. V 82. minutě po jednom takovém náběhu našel v šestnáctce Haloun Kovalova a ten nám střelou do odkryté branky zajistil tři důležité body,“ popsal utkání čelákovický sekretář Milan Šikl.

Branky: 40. a 77. Pelikán (oba z PK) – 3. Kadeřábek, 14. Skuhravý, 81. Kovalov. Poločas: 1:2.

Čelákovice: Schlosser – Havlát, Fantík, Mašek, J. Filip (65. Haloun), Kovalov, Skuhravý, Skalický, Kadeřábek, Pánek (75. Hromas), Arazim (86. Sebera).