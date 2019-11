Bohemia – Vlašim B 2:2, na penalty 4:3

Poděbradská Bohemia se utkala s kvalitním soupeřem. „Brzy jsme se dostali do vedení, a to hned v první minutě, kdy se trefil Novák. Bohužel jsme do konce dvakrát vedení neudrželi a nechali jsme soupeře vyrovnat na 2:2. Byl to vyrovnaný zápas, a je škoda, že jsme neudrželi vítězství,“ litoval trenér domácích Ladislav Bobek.

„Myslím si ale, že remíza byla spravedlivá. Vlašim je velice kvalitní tým a v podstatě nás porazil jeden hráč z jejich kádru áčka. Z tohoto domácího utkání bereme dva body a za týden musíme bodovat ve Velimi,“ komentoval utkání kouč Bobek.

Branky: 1. Novák, 15. Křelina – 7. a 57. Serafim. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Blatný. Diváci: 80. Poločas: 2:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek, Sirový, L. Hruška, Herčík – Šusta (69. Nepovím), Bora, Javorek, Kubánek (55. Soukup) – Křelina, Novák (75. Hněvsa).

Markéta Stiborová