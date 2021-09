„Zápas v Pečkách jsme chtěli vyhrát, bohužel se tak nestalo. Pečky byly do prvního gólu lepším týmem, měly první šanci, když po odrazu se přede mnou ocitl sám útočník, ale jeho pokus jsem lapil. Ale z následného rohu se k míči dostal hlavou jeden z hráčů Peček, stačil jsem vytáhnout hlavičku na břevno, bohužel se míč odrazil k jejich hráči a ten měl snadnou úlohu. Od té doby jsme převzali iniciativu a tlačili jsme. Druhý poločas jsme Pečky zmáčkli, ale naše impotence pokračuje. Když už máme dvacet standardek a žádnou vyloženou šanci, tak je něco špatně. Tlak jsme nevyužili a přišel trest. Z nakopnutého balonu jsme dostali druhý gól a bylo po zápase. Třetí branka už nic neřešila. Musíme se smeknout a dál pracovat. Věřím, že to zlomíme doma z Městcem Králové,“ uvedl po zápase milovický gólman Ondřej Fišer.

Potřetí za sebou prohráli a v tabulce krajské I.B třídy se propadají. Fotbalisté Milovic vyšli střelecky i bodově naprázdno na půdě Peček, kde dostali tři branky. Ve skupině C jsou se čtyřmi body na desáté pozici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.