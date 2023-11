/VIDEO, FOOTOGALERIE/ Předposlední kolo podzimní části soutěže nabídlo okresní derby krajské I.A třídy mezi celky Bohemie Poděbrady a trápící se Lysé nad Labem. Domácí fotbalisté potvrdili roli favorita a po těsné prohře na hřišti Psár se zase vrátili na vítěznou notu. V poločase vedli domácí o dvě branky, naději na dobrý výsledek zhatily hostům dva góly ve druhém dějství během jediné minuty. Lysá padla na úplně poslední místo tabulky.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Lysá nad Labem (4:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Lysá 4:1

„Tentokrát to z naší strany mělo do ideálu daleko, snad i proto, že jsme nastoupili na umělé trávě. Nicméně to stačilo na relativně pohodové a nekomplikované vítězství. Kdybychom měli trošku více kvality a možná i trpělivosti, tak rozdíl mohl byt markantnější. Dílčí úkol byl splněn a už jenom uspět v luštěnické derniéře,“ podotkl po derby Jiří Voříšek, který na lavičce nahradil nepřítomného kouče Tomáše Kubánka, který si plnil své povinnosti asistenta trenéra u béčka Dukly Praha.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Opět se potvrdilo, ze máme problém se vstupy do zápasů. A i když na tom pracujeme, znovu jsme obdrželi dvě brzké branky a až poté jsme se odvažovali hrát,“ litoval hrající trenér lyského Slovanu Ondřej Poborský. „Bohužel i v tomto zápase se nám nepodařilo dotáhnout některé slibné šance a na snížení jsme dosáhli až na konci. Do našich výkonů se bohužel promítají četné absence, po tomto zápase navíc přibyli na marodku další dva hráči. V tomto směru již tak trochu vyhlížíme zimní přestávku,“ dodal Poborský.

Prohlédněte si první branku utkání, kterou dal poděbradský Matěj Novák

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: 10. Novák, 21. Kalina (z PK), 60. Nykodým, 61. Havránek – 78. Urban. Poločas: 2:0

Bohemia Poděbrady: Málek – Zumas (77. Suchánek), Svoboda, Hněvsa, Soukup (77. Šifta), Kalina (69. Martínek), Havránek, Vokatý (69. Křivský), Schulz, Novák, Nykodým.

Lysá nad Labem: Hajný – J. Kříž, Müller, Poborský (82. Trégl), Šatný (60. Hodboď), Veselý, Urban, Schneiberg, Hanke, D. Šlingr (78. T. Kříž), Ryšánek (27. M. Šlingr).