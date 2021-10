Čáslav B – Čelákovice 4:5



„Měli jsme skvělý vstup do utkání, kdy se nám podařilo hned ve čtvrté minutě skórovat. V prvním poločase jsme byli aktivnějším týmem, byli jsme více na míči a více nebezpeční. Posledních deset minut první půle jsme trochu vypadli z tempa a soupeř srovnal krok, bohužel to vyústilo ve vlastní branku, kdy si náš gólman po rohovém kopu vhodil míč do brány,“ litoval trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků. „Do druhé půle jsme nevstoupili nejlépe a brzy jsme inkasovali branku. Soupeř ve druhé půli hrozil s brejkových situací, které vesměs všechny proměnil. My jsme měli několik šancí, dokonce jsme trefili i dvě břevna a jednu tyč, a několik dalších pěkných šancí. Nicméně se nám podařilo vstřelit pouze o gól méně než soupeři, který vytěžil z minima maximum. Druhý poločas byl velice hektický. Věřím, že pro nezaujatého diváka to bylo velice výživné. Jen mě mrzí, že se nám to nepodařilo zvládnout lépe výsledkově, ale na druhou stranu bylo vidět, že kluci nic nevzdávají a bojovali až do konce. A s tím už se dá pracovat. Máme velice mladé mužstvo a to je vidět na řešení některých situací, musíme se z toho ponaučit,“ nedělal z porážky tragédii Jirků.



„Kdo chce vidět hodně branek, ať navštíví zápasy Unionu, kdy ani utkání na rezervě Čáslavi nebylo výjimkou,“ usmál se sekretář čelákovického klubu Milan Šikl. „Do utkání lépe vstoupili domácí hráči a již v páté minutě šli do vedení. Asi po čtvrt hodině hry se začala kvalita hry přelévat na naše kopačky, lépe jsme kombinovali, ale hůře se prosazovali v koncovce. Obě mužstva měla po dvou vyložených šancí, leč skóre se měnilo až v závěru půle a to dost kuriózním způsobem. Vacek zahrával roh, domácí obránce hlavičkoval nad sebe a brankař ve snaze vyplácnout míč do bezpečí jej srazil do vlastní sítě. Druhý poločas začal lépe pro nás, když se prodral k zakončení Pánek a poslal nás do vedení. Po deseti minutách byl v šestnáctce podražen Pánek a Vacek při penaltě nezaváhal. Po chvíli další střela Pánka skončila v síti. Domácí však snížili z trestného kopu na dva čtyři a vycítili šanci. A závěrečná čtvrthodinka byla docela slušný adrenalin. V sedmdesáté šesté minutě z pokutového kopu za ruku Maška to bylo tři čtyři, pak po Kovalovově přihrávce dal Pánek na tři pět a v závěru korigoval Mužátko hlavou na konečných čtyři pět. Tento zápas byl čtvrtý v řadě, kdy dal Union čtyři a více branek,“ uvedl Šikl.



Branky: 5., 70. a 75. Ronovský (třetí z PK), 83. Mužátko – 50., 66. a 82. Pánek, 44. vlastní Beran, 60. Vacek (z PK). Poločas: 1:1.



Čáslav B: Beran – Kurka, Čáp, Lebduška, Eisner (74. Dastych), Kopp, Havrda (74. Mužátko), Kulhánek, Papoušek, Ronovský, Konyvka (67. Novák).



Čelákovice: Janda – Havlát, Mašek, Vacek, Filip (65. Nesládek), Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Štrobl (78. Bílek), Pánek (87. Červený), Arazim.