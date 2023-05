Regionální derby krajské I.A třídy zvládli lépe fotbalisté Polabanu Nymburk, kteří na svém pažitu porazili Union Čelákovice. Oba góly padly po změně stran. Skóre otevřel stoper Drobný, pojistku přidal chviličku před koncem střídající Vaníček. Polaban tak navázal na výhru v derby s Bohemií Poděbrady. Čelákovice jsou přikovány na předposlední místo tabulky.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Čelákovice (2:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Polaban Nymburk – Čelákovice 2:0

„Pro nás bylo důležité zvítězit a potvrdit tři body z Poděbrad,“ měl jasno jeden z dvojice trenérů nymburského Polabanu Martin Škarecký. „První poločas byl vyrovnaný a na můj vkus ve hře bylo moc nákopů z obou stran. Pro nás byl problém dostat se do zakončení, protože jsme často prováhali příležitost nacentrovat míč do vápna, hodnotil první půli Škarecký. „Druhý poločas jsme dostali hru více na zem a začalo chodit i více míčů do vápna. Do vedení nás dostal důraz při standardní situaci. V závěru jsme pak výsledek po pěkné akci potvrdili. Soupeře jsme kromě jedné šance v prvním poločase k ničemu nepustili a vyhráli zaslouženě,“ řekl nymburský kouč.

„Nepřijeli jsme na Polaban jako favorit a to i proto, že chybělo pět hráčů ze základního kádru. Trenér zvolil defenzivnější rozestavení a dařilo se nám držet s domácím favoritem krok,“ vyprávěl Milan Šikl, sekretář Unionu Čelákovice. „V prvním poločase se hrálo především uprostřed hrací plochy, brankaři mnoho práce neměli. Na obou stranách bylo po dvou šancích, když domácí nastřelili tyč a v závěru půle Janda skvěle zlikvidoval hlavičku soupeře. Blízko ke skórování jsme měli po akci Halouna, který ani na dvakrát nepřekonal brankaře. Po přestávce byla převaha domácích zřetelnější a góly v 55. a 87. minutě rozhodly o výhře domácích. Prokázali jsme dostatek snahy, ale na body to nestačilo. Sestupové pásmo se opět přiblížilo,“ přidal Milan Šikl.

Branky: 55. Drobný, 87. Vaníček. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Daněk, Drobný, Jarschel (25. Hoffmann), Kotek, Hrdlička, Wiehl (63. Ruszó), Hobík (88. Šubrta), M. Novotný (75. Vaníček), Vacík (88. Kukla).

Čelákovice: Janda – Fantík, Mašek, Nesládek, Vacek, Haloun (65. Bílek), Kolovecký, Skuhravý, Kadeřábek (87. Arazim), Hromas (67. Skalický), Koch (87. Sebera).