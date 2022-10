„Hrálo se na těžkém terénu a bylo jasné, že bude důležité dát první gól. A to se nám přesně nepodařilo a rozhodlo to zápas,“ přemýšlel nahlas hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Rychle jsme inkasovali dva podobné góly po sobě z naší pravé strany a my naopak nebyli moc nebezpeční. Naše akce končily před vápnem, citelně nám chyběl Tomáš Kříž vepředu,“ měl jasno Brabec. „Zápas jsme mohli ještě zdramatizovat na začátku druhé půle, kdy jsme neproměnili loženku a soupeř už si to pak celkem v klidu pohlídal,“ dodal lyský kormidleník.

Video, foto: Roman Novotný sahal po hattricku. Polaban slaví tři body

Branky: 6. Šmíd, 11. Pokorný. Poločas: 2:0.

Lysá n. L: Rathouský – J. Kříž (46. Kodeš), Müller, Švorba, Hanke (72. Pokorný), Veselý, Urban, Novák, Vránek, Brabec, Ježek (64. Ryšánek).