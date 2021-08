Nespeky – Lysá 7:1

V minulém kole sehráli výborný druhý poločas, na to ale nenavázali ani trochu. Spíše naopak. Hosté si po debaklu uřízli pořádnou ostudu a kouč Matěj Brabec byl zápase pochopitelně dost rozladěný.

„Dostali jsme obrovskou facku po nepovedeném a strašlivém výkonu. Za třináct minut jsme prohrávali o tři góly,“ soukal ze sebe trenér lyského mužstva. „Přistoupili jsme k tomu strašně lehkovážně, byli jsme všude pozdě a soupeř nás přehrával. Potrestal nás rychlými góly a bylo po zápase. Sice jsme snížili a do půle měli pasáž, kdy jsme možná trošku mohli myslet na to, že se zápasem něco uděláme. Ale dostali jsme gól do šatny, který definitivně rozhodl. Ve druhém poločase jsme neměli nic, soupeř byl na koni a přidal další branky. Domácí jsou dopředu hodně kvalitní, mají nadstandardní hráče a přestože jsem na ně upozorňoval, dali nám góly. Dozadu byl soupeř hratelný. Přístupem a katastrofálním začátkem jsme se připravili o dobrý výsledek,“ vyprávěl Matěj Brabec.

Branky: 1. a 41. Klauz, 7. a 76. Petlička (2. z PK), 13. Konopiský, 58. Iheanacho, 84. Dobřanský – 15. T. Kříž. Poločas: 4:1.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, L. Novák, Pokorný, O. Veselý, Zoubek (85. Růžička), O. Poborský, Hanke, T. Kříž, Ježek (46. Štěrba).