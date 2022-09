„Hlavně jsem rám, že se nám daří držet domácí neporazitelnost a že doma pravidelně bodujeme,“ byl spokojený trenér vítězného mužstva Jan Hlavatý. „Navíc jsem spokojený s tím, jakým způsobem jsme k utkání přistoupili. V prvním poločase jsme měli utkání pod kontrolou, drželi jsme balon a vedli jsme tři nula. Kaňkou prvního poločasu bylo snížení soupeře po naší zbytečné chybě. Ve druhém poločase převládal spíše boj, soupeř se snažil se zápasem něco udělat a my jsme byli zalezlí, přestože jsme chtěli hrát nadále aktivně. Ale ubojovali jsme to a nakonec jsme přidali pojistku. Chtěl bych pochválit naše diváky za podporu, přišli v hojném počtu. A pochvalu zaslouží také trávníkář Roman Pokorný, který dal po středě hřiště do parádního stavu,“ chválil nejen mužstvo kouč Hlavatý.

Na drámo neměli chuť především tradiční střelci Martínek s Novákem

Branky: 4. a 62. Snop, 28. Javorek, 39. Trumpus – 41. Pecháček. Poločas: 3:1.

Sokoleč: Gabriel – Trumpus (68. L. Svoboda), Hlaváč, Fink, R. Hruška, Skokan, Kozel (65. Honc), Snop, Javorek (76. Zimmermann), Peterka, T. Svoboda.