„K utkání jsme odjížděli ve dvanácti lidech, kdy naše početná marodka opět rozrostla, ale o to více jsem čekal, že se semkneme,“ uvedl manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „To se potvrdilo, i když vstup do utkání nám úplně nevyšel, ale domácí kromě držení balonu nic neměli. Pak přišly i naše šance, ale bohužel bez gólu. Postupně Borovička, Kořínek, Říha i František Kafka neproměnili. Je to už ohraná písnička. Na gól se strašně nadřeme. Soupeř se osmělil a mohl udeřit i on, ale krásný průnik domácí hráč nezakončil mezi tyče nebo střely pochytal s přehledem Bína. Do druhé půle jsme nevstoupili vůbec dobře a naše pobírání hráčů gradovalo krásným obstřelem, kdy náš gólman byl bez šance,“ podotkl Semera. „Mužstvo ale našlo potřebnou sílu a soupeře přitlačilo. Vyvrcholilo krásnou střelou Říhy, kterému přiťukl míč dobře hrající Kafka. V dalších šancích jsme nenašli klid a v nastavení na zadní tyči mladíček Bulíř nedal. Tak utkání skončilo nerozhodně. Po utkání bod zvenku beru,“ zhodnotil zápas manažer Slovanu.

Kouče Kubánka potěšil výkon týmu, děsí ho ale aktuální stav hrací plochy

„Šancí bylo dost a je to jen o nás. Teď nás čekají další utkání. Jsme sice strašně dobití, ale nic nevzdáváme a dobře se připravíme na další týden, kdy nás čeká doma Nymburk,“ dodal Sekera.

Branky: 51. Strouhal – 60. Říha. Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady: Bína – Koutský, Říha, Kafka, Saulich, Zeman (70. Bulíř), Kořínek, Bernard, Havrda, Borovička, Ber.