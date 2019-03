Sám věří, že se to zlepší. „Určitě bychom chtěli hrát pěkný, ale zároveň účelný fotbal,“ přidal trenér Skuhravý.

I v čelákovickém týmu došlo v zimní přestávce k několika změnám. Příchozí posily nejsou nijak cizí tváře. Už dříve tito hráči oblékal dresy Unionu. „Abych byl konkrétnější, tak se jedná o Petra Pánka, který po roce a půl přichází z Brandýsa nad Labem. Další z navrátilců je Jan Szabó. Zatím poslední, kdo nás posílí, je Ondřej Koch, který se vrací po zranění,“ řekl trenér čelákovického Unionu.

Nebyly to jen příchody, ale také odchody. „První kdo nás opustil je Zdeněk Parůžek, který odchází do Nehvizd. Další kdo odešel, je mladší bratr naší nové posily, Michal Pánek. Ten odchází do Mladé Boleslavi. Poslední, kdo v této sezoně nejspíše nenastoupí kvůli dlouhodobému zranění, je Milan Arazim. Chtěl bych klukům popřát hodně štěstí a Milanovi brzké uzdravení,“ vyjádřil se k odchodům Skuhravý.

Union se snažil většinu přípravy trávit na hřišti s míčem. Jelikož ale neměli takové možnosti, aby byl každý trénink na velkém hřišti, kluci si i něco málo odběhali mimo trávník. „Nejsem zastáncem toho, že by se v přípravě mělo jen běhat po lesích a podobně. Sám jsem to nikdy neměl rád,“ sřekl úsměvem Radek Skuhravý.

Čelákovice sehrály i dost přátelských utkání, která trenérovi mnoho ukázala. „V utkáních se střídalo několik dobrých, ale i špatných momentů. Jsou to ale jen přáteláky, důležité bude, co kluci předvedou v mistrovských zápasech,“ věří v lepší výsledky trenér Skuhravý.

Příprava Unionu neprobíhala úplně podle trenérových představ. „Ne vždy jde vše podle plánu, někdy se musí improvizovat. Asi jako v každém týmu se buď někdo zraní nebo onemocní. Bohužel u nás to nebylo jinak. I tak bych chtěl klukům poděkovat za odmakanou přípravu,“ dodal Skuhravý.

Union Čelákovice

Pořadí: 6. místo

Body: 24

Skóre: 30:21

Branky: Kadeřábek 9

První zápas: v Úvalech

(ps)