Jíkev – Sadská 5:3

„Konečně jsme se sešli, doléčili některá zranění, což bylo pro vývoj zápasu rozhodující,“ uvědomoval si hrající trenér jíkevského mužstva Tomáš Poláček. „Jinak to bylo utkání dvou poločasů.

První půli jsme jasně ovládli, dobře jsme kombinovali, napadali soupeře hned při rozehrávce. Protože jsme byli i v koncovce efektivní, vytvořili jsme si pohodlný náskok. V nástupu do druhé půle mužstvo nejspíš podlehlo tomu, že se už nemůže nic stát a soupeř nás za to trestal. Stáhl na rozdíl jednoho gólu, měl i šance na vyrovnání, ale my jsme si vedení i díky gólmanovi nakonec pohlídali a výhrou se zaslouženě posunuli do čela tabulky,“ zhodnotil utkání Poláček.

„Zápas s Jíkví se nám nepovedl,“ přiznal sadský útočník Tomáš Plot. „Začátek zápasu byl vyrovnaný, Jíkev se dostala do vedení z trestného kopu, nám se povedlo vyrovnat a asi nás může mrzet, že jsme nepřidali další branku, dvě, tři hodně dobré šance na to byly. Naše obrana pak byla hodně pod tlakem a individuální schopnosti u hráčů domácích rozhodly během deseti minut třemi góly. Druhý poločas nebylo co ztratit a povedlo se nám dostat na rozdíl jedné branky. Škoda že jsme dostali další branku, jinak si myslím, že aspoň na remízu bychom to dotáhli. Bohužel rozhodl první poločas,“ popsal okresní derby hostující rychlík Tomáš Plot.

Branky: 27. a 33. Veselý, 4. Fichtner, 41. Klimpl, 73. Kóňa – 11. Hnízdo, 51. Havlík, 64. Svoboda. Poločas: 4:1.