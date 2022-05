„Jsme zklamaní,“ hlesl po utkání trenér sokolečského celku Jan Hlavatý. „Vedli jsme už dva nula. Po třiceti minutách oťukávání, kdy hrály oba týmy opatrně, se dostal do brejku Provazník a šli jsme do vedení. Pak zaúřadovalo naše mládí znovu, Dymeš servíroval Provazníkovi a ten dal do prázdné. Dvoubrankové vedení jsme ale nedokázali udržet a během dvou minut soupeř vyrovnal. Především kvůli nedůrazu v naší obraně,“ vyprávěl Hlavatý. Loterie nám nevyšla. Soupeři gratuluji k postupu do finále, my jsme nedokázali porazit Průhonice ani na třetí pokus,“ litoval kouč Sokolče.

Kanonýr Deníku Dominik Truksa: Kluci chtěli, abych dal deset gólů

Průhonice se ve finále střetnou s týmem Hřebče, který porazil v souboji dvou celků hrajících nejvyšší krajskou soutěž 4:3 Dobrovice.

Branky: 34. a 52. Provazník – 64. Štěpnička, 66. Hochman. Poločas: 1:0.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop (80. Kozel), Šťastný, L. Hruška, R. Hruška, Skokan, Dymeš, Půlpán, Provazník, T. Svoboda (89. Šmejkal), Fink.