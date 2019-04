Poříčany – Poříčí 3:3, na penalty 1:4

„Prohrávali jsme spoustu soubojů. Ale i tak jsme si vypracovali velké šance, bohužel bez proměny a to jsme měli i možnost i pokutového kopu,“ řekl smutně Zdeněk Šmejkal, trenér domácích.

Druhá půle ze strany Poříčan už měla kvalitu. „Šli jsme do vedení gólem Nádeníčka. Následně jsme opět neřešili správně situace ve finální fázi,“ uvedl Šmejkal.

Poté hosté otočili na 1:2. „Naštěstí jsme se otřepali, nevzdali se a stav jsme otočili my. Jenže pravidlo pět minut po gólu jsme neuhlídali a defacto z rozehry jsme inkasovali. To nás stalo dva body. Takovou branku si nenechají dát ani žáci,“ smutnil Šmejkal. „Já spát asi nebudu, ale to je fotbal. Někdy je krásný a někdy krutý. Musím vyzdvihnout hostující tým, který potvrdil velkou kvalitu a fotbalovost,“ dodal kouč.

Branky: 51 Nádeníček, 80. Štěch, 90+1. Šmidrkal – 70. a 76. Trpišovský, 90+2. Verner. ŽK: 4:3. Rozhodčí: P. Glogar. Diváci: 300. Poločas: 0:0.

Poříčany: Janocsko – Ramšák (63. Červený), Zdeňka, Štěch, O. Puk, Pergl (86. J. Puk), Šmidrkal, Prejsek, Janda, Gajdasz, Nádeníček.

