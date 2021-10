Poříčí – Polaban 7:0

Během první půlhodiny zápasu se trefil třikrát poříčský Azilinon a nebylo co řešit. Z takového direktu se hosté nemohli zvednout. Gólové hody na straně domácích pokračovaly i po změně stran. Polaban Nymburk své šance zahazoval a netrefil se ani jednou.

„Není co hodnotit. Během prvních třiceti minut to bylo tři nula. My jsme měli tři gólovky a nastřelili jsme tyč, potom už to byl z naší strany jen velký zmar,“ nebylo do řeči jednomu z trenérů Polabanu Nymburk Lukáši Vlkovi. „Kdyby utkání skončil o sedm šest, nikdo by neřekl ani popel. To, co si soupeř vypracoval proměnil, my ne,“ byl hodně zklamaný kouč Nymburka.

Branky: 10., 22. a 29. Azilinon, 37. Baštýř, 48. Havlíček, 66. Maksymchuk, 80. Vacek. Poločas: 4:0.

Polaban Nymburk: Petrovič – Čuřík, Kotek (85. Herčík), Novotný, Nepovím, Bartoš, Hoffmann (73. Drobný), Hobík (67 Wiehl), Mejzr, Jarschel, Ouředník.