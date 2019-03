K zápasu před skvělou návštěvou nastoupil Městec s vědomím, že Sokoleč může přehrát jen při nadstandardním výkonu celého mužstva. „Začali jsme aktivně a mohli se ujmout v desáté minutě vedení, ale po akci Hartman – Velenský nás vychytal brankář Sokolče,“ uvedl trenér Městce Králové Roman Šádek.

Následně po městecké nedůslednosti v obraně vstřelila Sokoleč první branku. „Hosté dali gól, když jsme na zadní tyči nepohlídali útočníka. Ve 27. minutě byl v samostatném úniku faulován Jakub Hartman a hostující hráč musel předčasně do sprchy. Bohužel jsme z ničeho obdrželi laciný druhý gól do šaten,“ řekl Šádek.

Druhou půli se snažili fotbalisté Městce hrát více po zemi a dostali se do dvou gólových šancí. „Střela Jardy Blažka skončila gólem. Bohužel víc už jsme nestihli a Sokoleč si zkušeně výsledek v závěru pohlídala. Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost. Myslím, že na první kolo to byl zajímavý a kvalitní fotbal. Tvrdý z obou stran, který rozhodčí s přehledem zvládli. Soupeř ze tří šancí proměnil dvě, my pouze jednu a to rozhodlo,“ dodal Šádek.

Po rychlé brance Kučery a několika šancích Sokoleč zastavilo vyloučení Mejzra, nováčka v dresu hostí . „Po zbytek zápasu byla naše hra v rozestavení na jednoho útočníka, který se musel prát o každý balon s obranou soupeře. Rozhodla poslední minuta prvního poločasu, kdy dal výborný Tomáš Kozel na dva nula,“ komentoval okresní derby trenér Sokolče Robert Jirák.

Městec Králové – Sokoleč 1:2

Branky: 72. Blažek – 11. Kučera, 42. Kozel. ŽK: 2:1. ČK: 27. Mejzr (Sokoleč). Rozhodčí: Pejša. Diváci: 200. Poločas: 0:2.

SK Městec Králové: Chrastný – Kafka (56. Tyl), Rygl (46. Ročín)(62. Janouch), Němec, Jizba (86. Štok), Hradečný, Velenský, Hartman, Synek, Černovský, Blažek.

SK Sokoleč: Shokodko – Fink, Šťastný, Mejzr, Suchánek (87. Müller), Němec (72. Půlpán), Kozel, Kučera (79. Čáp), Hlavatý, Auer, Svoboda.

Markéta Stiborová