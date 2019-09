Sn Poděbrady – Pátek 1:0

Slovan chtěl navázat na výborný výkon z minulého týdne, což se podařilo. „Opět jsme se prosadili naší kvalitní kombinační hrou a během prvního poločasu jsme si vytvořili mnoho stoprocentních šancí, ze kterých se však ujala jen hlavička Lukáše Jiráně,“ uvedl trenér Slovanu Michal Lovětínský. „Druhý poločas se odehrával v podobném duchu, kdy jsme neustále dobývali branku soupeře. Avšak druhou pojišťovací branku se nám vstřelit nepodařilo. Přesto jsme si v klidu vítězství pohlídali a soupeři neumožnili prakticky žádnou střelu na naši branku. Myslím si, že šlo o kvalitní zápas, a i když moc gólů nepadlo, divákům se muselo utkání líbit,“ dodal trenér Poděbrad.

Pátek chtěl z venkovního zápasu převézt nějaké body, ale bylo to v podstatě to samé, jako zápas ve Vrdech. „První poločas byli domácí lepší na balonu. Měli i šance a zaslouženě po prvním poločase vedli. Do druhé půle jsme vstoupili dobře. Byli jsme aktivnější než v prvním poločase. Více jsme podrželi balon, zlepšili jsme se i v pohybu a přidali jsme potřebnou bojovnost. Když to vypadalo, že bychom mohli z aktivnější hry něco vytěžit, vyloučili nám hráče. I tak jsme se ale dál snažili ohrozit domácí branku. Ke konci druhého poločasu bylo vidět i na domácích, že i z jejich strany už to nebylo jako první poločas,“ popsal trenér Pátku Milan Švábenský. „Celkově musím ale říci, že soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál. I tak bych chtěl kluky pochválit. Přes některé absence, co jsme měli, kluci bojovali, co to šlo. Když přidáme do budoucích zápasů věci, které nám chyběly, můžeme získávat potřebné body,“ je si jistý Švábenský.

Branka: 22. Jiráň. ŽK: 2:7. ČK: 64. Billý (Pátek). Rozhodčí: Šnýdr. Diváci: 100. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Hron, Borovička, Bernard, Havrda, Mišák, Nikulin (89. Pacovský), Sekera, Hran Ca (74. Znamínko), Jiráň, Švára (36. Kaše).

Pátek: Kmoch – Bulíř, Kohoutek, Billý, Kalina, Stibor, Hojsák, Stehlík (59. Mašinda), Bartheldy (75. Petráň), Grospič, Fořt (83. Chvalovský).

Markéta Stiborová