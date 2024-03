„Chtěli jsme Polabanu vrátit podzimní porážku, což se i s trochou štěstí povedlo. Utkání mnoho šancí nenabídlo, takže si nejsem jistý, jestli bylo početné obecenstvo s podívanou spokojené,“ uvedl po utkání autor první branky utkání, poděbradský Ondřej Martínek. „Doufám, že zůstaneme na vítězné vlně i po utkání v Čáslavi,“ vyhlížel hned další duel soutěže.

Tahák kola rozhodla šťastná trefa Zumase. Polaban počítá další zraněné

Bohemia měla asi častěji míč na svých kopačkách, soka do šancí mnoho nepouštěl. Alespoň v prvním dějství. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, soupeře jsme k ničemu nepustili a měli jsme výraznou územní převahu. Jediné, co chybělo, byla další branka,“ podotkl poděbradský kapitán Ondřej Hněvsa. „Druhý poločas Nymburk trochu změnil rozestavení a hra byla více rozkouskovaná. Jsem rád, že když Nymburk srovnal, tak jsme pořád chtěli tvořit hru, což se nám v závěru, i s potřebnou dávkou štěstí, vyplatilo,“ oddechl si kapitán Bohemie, který vyzdvihl šířku a kvalitu kádru. „Důležitým faktorem byla i naše lavička. Kluci, co přišli na hřiště, tam nechali vše a hodně nám pomohli. Výhra je zasloužená a jsme rádi za takový vstup do jarní části sezony,“ usmíval se Hněvsa.

Osm minut před poločase vnikl do šestnáctky Polabanu hrající trenér Poděbrad Tomáš Kubánek, byl u míče dříve než vyběhnuvší Plaček a ten jej fauloval. Sudí ihned ukázal na penaltový puntík. „Bohužel jsem nešťastně vyhodnotil situaci, kterou využil Kubas (Kubánek) a před poločasem jsme prohrávali z penalty,“ litoval svého zaváhání Petr Plaček, gólman Nymburka. „ Do zápasu jsme šli s taktikou, kdy jsme se chtěli především věnovat obranné činnosti a hrozit brejky. Byl to fotbal mezi šestnáctkami, soupeře jsme do ničeho vyloženého nepustili. Ve druhé půli jsme chtěli pokračovat v dobré defenzivě, což se nám znovu dařilo. Začali jsme být i nebezpečnější v útoku. Od začátku roku nás bohužel zrazuje proměňování penalt. To se ukázalo i tentokrát, kdy ji dobře vybojoval Krůša (Krušinský), ale Váca (Vacík) ji bohužel neproměnil. Nepoložilo nás to a po ne tak hezké fotbalové akci se nám povedlo vyrovnat. K naší smůle jsme si nepohlídali dlouhý aut do vápna a před koncem utkání Poděbrady zvýšily na konečných 2:1,“ popsal důležité momenty utkání Plaček. „Věřím, že další jarní utkání zvládneme vítězně.“

Gólman hostí také pochválil stav hrají plochy na hřišti U radiostanice. „Na první kolo jsme se těšili. Musím smeknout před Bohemkou, jak dobře měla na současné podmínky připravené hřiště,“ řekl Plaček. Zápas to za mě byl spíše remízový, ale to k fotbalu prostě patří. Vzhledem ke zraněním a marodce jsme s provizorně poskládanou sestavou odvedli slušný, bojovný výkon, za který se nemusíme stydět,“ dodal nymburský brankář.

Do zápasu neměl kvůli zranění vůbec nastoupit, ale nakonec se nymburský Michal Kotek na hrací ploše přece jen objevil. „Jsem rád, ze kluci podali kolektivní výkon a předvedli dobře takticky zvládnutý zápas. Bohužel jedna chyba a pokutový kop rozhodly. Mrzí mě, že nemůžeme hrát v plné sestavě a ještě se nám další dva hráči zranili. Ztráta v derby bolí dvojnásob, hodnotí se mi to těžko,“ kousal porážku Michal Kotek.