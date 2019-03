Pěkné akce, šance, výborné zákroky gólmanů, čtyři branky a navrch penaltový rozstřel. To vše utkání nabídlo. Opravdu se bylo na co dívat. A také obě strany přiznaly, že nerozhodný stav po devadesáti minutách je spravedlivý.

„V prvním poločase byla asi o trošku lepší Lysá, měla lepší pohyb a přehrávala nás uprostřed hřiště. Hosté měli dvě velké šance, ale to my také. Ve druhé půli jsme měli navrch my, Lysé asi trochu docházely síly. Měli jsme šance a v závěru jsme mohli rozhodnout. Kadeřábek šel sám na Rathouského, ale nepřekonal ho,“ uvedl čelákovický sekretář Milan Šikl. „Remíza je asi spravedlivá. Po změně stran jsme zlepšili pohyb, v poločase jsme přeskupili rozestavení a to nám prospělo. Bylo to kvalitní utkání, mělo velice slušnou úroveň,“ pochvaloval si Šikl.

Penalty vyzněly lépe pro hosty. „Poslední penaltu nedal Jirka Homola, nejzkušenější hráč. Překopl bránu asi o šest metrů,“ usmíval se čelákovický sekretář.

„Viděli jsme velice zajímavý zápas. Dvakrát jsme vedli, ale remíza je spravedlivá. Hrálo se nahoru – dolů a oba týmy chtěly strhnout vítězství na svoji stranu,“ řekl po utkání hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský. „V penaltovém rozstřelu už je to loterie a my dva body bereme. Odvedli jsme dobrý výkon. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Filipa Vránka, který první gól připravil pro Poborského a druhý přidal sám,“ chválil lyského záložníka jeho trenér.

Čelákovice – Lysá n. L. 2:2, PK 4:5

Branky: 64. Pánek, 70. Kadeřábek – 41. O. Poborský, 67. Vránek. Rozhodčí: Braunšveig. ŽK: 1:4. Diváci: 150. Poločas: 0:1.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Matějka, J. Homola, P. Homola, Vacek – Pikous, Pavel Bařina – Kadeřábek, Pánek (90. Bílek), Kolovecký – Náhlovský (63. Filip).

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Schneiberg, Švorba, Kubín, Veselý (81. Sosnovský) – Vránek, Brabec, O. Poborský, Urban, T. Kříž (90. Hanke) – Ježek (53. D. Novák).