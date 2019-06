Milovice – Ostrá B 3:3, na penalty 4:3

„Derby hrané ve vynikající fotbalové atmosféře, díky výkonům hráčů a divákům obou táborů. Taková fotbalová kulisa nebývá kolikrát v daleko vyšších soutěžích,“ pochvaloval si po utkání trenér milovického mužstva Pavel Pavlíček. „Ostrá hraje opravdu skvělý, rychlý a přímočarý fotbal. Milovičtí kluci se ale na hřišti nenechali zahanbit a po počátečním dvoubrankovém úniku soupeře zabrali na plný plyn a dokázali dovést zápas do remízy. Mrzet nás může jen množství neproměněných šancí. Hráči ale nechali na hřišti duši a za to byli početnými fanoušky spravedlivě odměněni potleskem ve stoje. Jsem rád, že tímto výsledkem jsme v soutěži zachráněni,“ culil se po zápase kouč Pavlíček.

„Měli jsme skvělých dvacet minut, kdy jsme se dostali do vedení dva nula. Pak se ale vše otočilo, domácí nás začali přehrávat a mohli jsme být rádi, že do šaten se šlo za remízového stavu. Druhý poločas už tolik šancí nenabídl, ale přesto se hrál hodně zajímavý a napínavý fotbal,“ souhlasil s domácím trenérem i vedoucí hostujícího mužstva Pavel Jásek. „Bylo to skvělé derby, které mělo úžasnou atmosféru. Za to je všem fanouškům potřeba poděkovat,“ dodal Pavel Jásek.

Branky: 28. Dlouhý, 38. L. Müller, 62. Grus – 11. Cabrnoch, 19. Těšínský, 58. L. Dozorec. Rozhodčí: Kubečka. ŽK: 4:0. Diváci: 130. Poločas: 2:2.

AFK Milovice: Fišer – P. Müller (90. Mencl), Jakub Krátký (27. Plecitý), J. Novotný, Drahorád – Grus, Jan Krátký, L. Müller, Zoubek – Tangl (83. Chalupník), Dlouhý (74. Klička).

Sportovní sdružení Ostrá B: P. Pokorný – Štejnar, Kouba, Bílek, Chramosta (46. Hradecký) – Cabrnoch, Těšínský, Sedlák (71. Kukla), Manhart – Wolf (65. M. Kluzáček), L. Dozorec.