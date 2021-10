Sadská – Pátek 1:1

„Tak jak se nám povedlo jedno derby v Semicích, tak druhé moc ne. Zase se potvrdilo, že se nám doma nedaří. Prvních dvacet minut jsme byli aktivní, měli jsme celkem dobré držení míče. To se v půlce poločasu změnilo a Pátek měl celkem dost rohů a trestných kopů. Celkem v pohodě jsme to ale uhlídali. Pátek se dostal do vedení po centru ze strany,“ popsal první poločas sadský útočník Tomáš Plot. „Druhý poločas jsme začali aktivněji, nějaké šance jsme si vytvořili, ale na srovnání jsme čekali až do posledních minut. Aspoň za bod jsme rádi. Škoda, že nám ta zranění jenom přibývají, hlavně při utkáních na domácím hřišti,“ řekl Tomáš Plot.

„Z naší strany byl zápas spíš o bojovnosti. Dařilo se nám rychle přerušovat útoky domácích. Měli jsme poměrně dost standardních situací. Bohužel jsme je nedokázali proměnit. Na konci poločasu se uvolnil Ryšánek a vybídl Kalinu ke skórování. Druhá půle se odehrávala spíše od vápna k vápnu. Bez větších šancí,“ uvedl po zápase gólman Pátku Ladislav Kmoch. „Zvýšit naše vedení mohl Stibor, ale trefil dobře postaveného brankáře. Bohužel na konci zápasu se domácím podařilo vyrovnat. Je to škoda, na hráčích bylo vidět, že je inkasovaný gól v závěru mrzí. Před zápasem bychom bod brali, při průběhu zápasu je to ztráta,“ řekl brankář Pátku.

Branky: 87. Jech - 43. Kalina. Poločas: 0:1.