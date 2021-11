Žiželice – Ostrá 0:3

„Poslední zápas podzimu a zároveň asi i náš nejhorší výkon, zejména první poločas byl opravdu něco šíleného. Kluci mi po zápase v šatně říkali, ať je moc nenatřu do novin, ale stejně tak jako je příjemné si číst pochvalu, tak se musí naučit přijímat i kritiku,“ konstatoval po zápase hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Už během rozcvičky bylo jasné, že terén nebude přát úplně hezkému kombinačnímu fotbalu. Netušil jsem, že pro mé hráče to však bude signál k tomu, že přestanou úplně běhat, plnit jakékoli taktické pokyny a mít ochotu podstupovat osobní souboje. Začátek zápasu přitom nebyl špatný, v sedmé minutě otevřel z úniku skóre Wolf, ale poté jsme začali hrát úplně otřesně a koledovali si o vyrovnání, kdy hráči Žiželic naštěstí žádnou ze svých šancí nevyužili. My jsme do šatny dokázali zvýšit na 2:0, kdy po rohovém kopu propadl míč k Dozorcovi, který ho uklidil do sítě. V poločase jsem klukům řekl, co si o jejich dosavadním výkonu myslím a čekal jsem, že si to alespoň nějak přeberou. Hned zkraje druhé půle se řítil domácí útočník sám na Volejníka, který však jeho šanci zneškodnil. Z protiútoku mohl naše skóre navýšit Dozorec, ale v zakončení selhal. Po divokém začátku druhé půle se hra trochu ustálila a přinášela už šance víceméně jenom na naší straně. Žádnou z šancí jsme však nedokázali potrestat, protože jsme buď netrefili bránu nebo nás vychytal Rokos. Skóre uzavřel těsně před koncem zápasu svým druhým gólem Dozorec,“ popsal nejdůležitější okamžiky utkání Dejl. „Za mě utkání přineslo alespoň tři pozitiva - získali jsme tři body, do zápasu nastoupil na delší čas po dlouhém zranění Honza Štejnar a jeden z domácích hráčů zachoval smysl pro fair play, kdy za stavu dva nula odvolal chybně nařízenou penaltu pro svůj celek,“ vysekl poklonu soupeři kouč Ostré. „Podzim je za námi a celkově jsme určitě spokojeni. Nyní přijde čas na odpočinek a vyléčení všech zranění,“ dodal.

Branky: 7. Wolf, 45. a 87. L. Dozorec. Poločas: 0:2.