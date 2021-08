Ostrá – Městec Králové 3:3

„Celkově zápas beru jako ztrátu dvou bodů. V prvním poločase jsme nejprve zahodili dvě gólovky a následně šli díky brance Wolfa zaslouženě do vedení. To, co následovalo po vydřeném vstřeleném gólu, absolutně nechápu. Rovnou z rozehrávky podceníme dlouhý balon za obranu, penalta, vyrovnáno. Za dvě minuty vytvoříme soupeři roh, který promáchne hráč u tyče a prohráváme dva jedna,“ nestačil se divit hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Naštěstí se nám podařilo záhy Bílkem vyrovnat. Většinu poločasové přestávky nabádám kluky ke koncentraci a trpělivosti, protože jsem byl přesvědčený, že utkání zvládneme. Druhá minuta druhého poločasu a my dostaneme laciný gól po nedohrané standardní situaci. Jestli čtenáři znají legendární video Josého Mourinha, kde popisuje, jak strávil poločasovou přestávku tím, jak vysvětloval Balottelimu, že se nesmí nechat vyloučit a on se i tak nechal hned vyloučit, tak ano, přesně takhle jsem se cítil,“ popisoval své pocity s nadsázkou Dejl. „Obdržený gól nás samozřejmě srazil a začala nám váznout rozehrávka. V sedmdesáté minutě vyrovnal po standardní situaci Novák, tím uzavřel skóre zápasu a ten už se dohrál bez větších šancí na obou stranách. Na závěr bych chtěl poprosit vedení městeckého fotbalu, zda by před příštím zápasem s námi nepřiváděli žádného nového hráče. Minule před zápasem s námi podepsali Vaška Šorma, který nám vymetl šibenici z trestňáku, nyní podepíšou Šmidrkala a on nám dal dva góly,“ culil se kouč domácího celku.

„Věděli jsme, že soupeř je silný v kombinaci a má dobrý přechod do útoku. To se od první minuty potvrdilo. První šance jsme přečkali, ale kvůli naší pasivitě bylo jen otázkou času, kdy nás soupeř potrestá. Ihned po obdržení branky se nám podařilo dlouhým pasem najít Velenského, kterého zastavil brankář jen pomocí faulu. Penaltu s přehledem proměnil Šmidrkal. O pár minut později tentýž hráč zahrával rohový kop a s pomocí obránce uklidil míč do branky. Soupeře jsme bohužel nechali ještě před přestávkou srovnat. Krátce po návratu na hřiště ke mně propadl míč z rohového kopu a opět jsme se dostali do vedení. V tu chvíli jsme lehce převzali iniciativu. Po vyrovnání soupeře jsme se opět ocitli pod tlakem, ze kterého jsme vyráželi k brejkům. Žádná šance v brance již neskončila a tak jsme se rozešli smírně,“ hodnotil zápas jeden z hostujících trenérů Michal Poděbradský.

Branky: 32. Wolf, 40. Bílek, 69. Novák – 33. a 37. Šmidrkal (1. z PK), 48. M. Poděbradský. Poločas: 2:2.