Kosmonosy – Bohemia 4:3

Ze strany Bohemie to bylo jedno z horších utkání letošní sezony. „Hlavně v defenzívní činnosti to bylo slabší. Ležérní ztráty míčů v kritických prostorech, nedohrávání situací, organizace obranné činnosti. To vše neklapalo podle našich představ,“ komentoval venkovní utkání trenér poděbradské Bohemie Ladislav Bobek. „I proto dostáváme laciné góly a není to první zápas. Bohužel chybí nám větší konkurence v mužstvu,“ dodal zklamaně kouč mužstva z lázeňského města.

Branky: 12. a 24. Marek, 23. Fabián, 45. Šulc (z PK) – 17. Javorek, 34. Bora, 64. Nepovím. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 80. Poločas: 3:2.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Voříšek (80. Pikner), L. Hruška, Sirový (85. Suchánek), Herčík – Kubánek (46. Hněvsa), Bora, Javorek, Nepovím – Křelina, Peterka (73. Šusta).

Markéta Stiborová