Poděbradská Bohemia přivítala v dalším kole fotbalového krajského přeboru tým ze Lhoty. I když domácí dvakrát vedli, hosté dokázali skóre vyrovnat a dostat se do vedení 2:3. Pak ale přišlo nastavení druhého poločasu a skvělá trefa gólmana Václavíka, který srrovnal na 3:3. V penaltovém rozstřelu byly šťastnější Poděbrady, kdy opět zachytal skvěle Václavík.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Bohemia Poděbrady - Lhota (3:3, na penalty 4:2) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

Začátek utkání se poděbradské Bohemii podařil. „Dostali jsme se poměrně brzy do vedení. Po gólech Bory a Sirového jsme vedli 2:1. Poté jsme začali hazardovat s proměňováním šancí a to se nám stalo osudným. Soupeř se začal osmělovat a dost nás trestal. Lhotě se podařilo otočit zápas, kdy se v 86. minutě dostala do vedení 2:3,“ vyjádřil se trenér Bohemie Ladislav Bobek.

„My jsme nakonec byli rádi, že jsme vydřeli remízu. V nastavení si balon našel gólman Václavík a na poslední chvíli prostřelil brankáře hostů. Pak ještě Václavík vychytal penalty a my jsme rádi, že máme z tohoto utkání aspoň dva body. Remíza byla trest za naši lehkovážnost,“ doplnil trenér Bobek.