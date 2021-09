„Soupeř měl v zápase tři šance a dal tři góly,“ ulevil si nymburský trenér Lukáš Vlk. „Od nás je to stará písnička. Na gól se hrozně nadřeme. Podařilo se nám vyrovnat na dva dva, ale hned vzápětí jsme si nechali dát třetí branku. Pak jsme měli tři stoprocentní šance a ještě v poslední minutě šel sám na gólmana Bartoš, ale trefil jen tyč. Holt body opět nemáme,“ litoval kouč Polabanu. „Soupeř byl dobře organizovaný, hrál ze zataženého bloku a hodně nebezpečný byl ze standardních situací, které jsme jim nabízeli. Druhá půle byla skoro na jednu bránu, ale nebylo nám souzeno, abychom vstřelil gól. Když dáme doma dva góly a necháme si dát tři, tak to jsme hlupáci. Ve druhém poločase měl fotbal z naší strany parametry, ale nic platné,“ dodal Lukáš Vlk.

Domácí zaskočil v devatenácté minutě Štych, který otevřel skóre zápasu. Polaban ale nezahálel a vyrovnal. Do listiny střelců se zapsal Bartoš. Varování soupeře ale domácí nebrali vážně a Komárov je potrestal podruhé. To střílel přesně po čtyřech minutách hry ve druhém dějství Vokáč. Domácí srovnali i podruhé, šťastným střelcem byl Hobík. Ovšem nerozhodný stav trval pouhé dvě minuty a o slovo se přihlásil opět Štych. Jeho druhá trefa v utkání už byla vítězná, potřetí Polaban odpověď nenašel. Krize nymburského mužstva se prohlubuje.

Co vybojovali v okresním derby v Lysé, to zase doma ztratili. Fotbalisté Polabanu Nymburk nedokázali v dalším pokračování krajského přeboru navázat na vítězství z minulého kola a na svém trávníku padli s Komárovem. Situace Polabanu už je více než složitá.

