Čelákovice – Luštěnice 1:0

„Začátek byl vyrovnaný, chvíli nám trvalo, než si naše hra sedla. V prvním poločase jsme měli jen nějaké náznaky šancí, hosté hrozili hlavně po standardních situacích,“ řekl k první pětačtyřicetiminutovce trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý. „Ve druhém poločase měli největší příležitosti hosté. V závěru utkání zahodili tři tutovky. A my jsme dali po standardní situaci rozhodující branku,“ popsal důležité momenty utkání kouč Čelákovic.

Toho potěšil výsledek, z výkonu ale úplně nadšený nebyl. „Samozřejmě že jsme s výsledkem spokojeni. Ale s hrou už je to jiné. To se pořád trápíme, to už od začátku sezony,“ dodal Radek Skuhravý.

Branka: 88. Dalekorej. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 3:4. Diváci: 80. Poločas: 0:0.

Union Čelákovice: Schlosser – Koch (81. Arazim), P. Homola, J. Homola, Flekač (46. Kadeřábek) – Pavel Bařina, Pikous – Buriánek (75. Bílek), Matějka (87. Filip), Pánek (66. Vacek) - Dalekorej.

(kub)